Mindestens 4 Tote bei Schießerei in Kanada

Bei einer Schiesserei in der kanadischen Stadt Fredericton hat es laut Angaben der örtlichen Polizei mindestens vier Todesopfer gegeben. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen. Ob es weitere Täter gibt ist derzeit noch unbekannt. Der Polizeieinsatz ist noch im Gange.

Die Polizei hat die Menschen vor Ort angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Die Umstände der Schießerei sind noch unklar.



Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wurden einige Anrainer von Polizisten in Sicherheit gebracht.



