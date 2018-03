Schießerei an US-High School - Mehrere Verletzte

An der Great Mills High School hat es am Dienstagmorgen (Ortszeit) eine Schießerei gegeben, das sagt das Büro des Sheriffs des St. Mary's County im US-Bundesstaat Maryland. Die Lage ist laut US-Medienberichten unter Kontrolle, die Polizei befindet sich vor Ort. Die Schüsse sollen noch bevor der Unterricht begonnen hatte gefallen sein.

Die Schule und das ganze Gebiet rundherum wurden abgeriegelt. Eltern wurden gebeten, nicht zur Great Mills School zu fahren. Die Schüler wurden evakuiert und ins benachbarte Auditorium der Leonardtown High School gebracht. Etwa 1600 Schülerinnen und Schüler besuchen die Great Mills Schule.

Was bisher bestätigt ist: Drei Personen wurden angeschossen – zwei davon sind Schüler, einer soll der Schütze sein.

Ob es sich dabei um eine/n (ehemalige/n) SchülerIn handelt, war zunächst unklar. Nähere Details zur schwere der Verletzungen der drei Angeschossenen, die alle ins Spital eingeliefert wurden, sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Reports of 3ppl shot NOW CONFIRMED by officials. They were taken to area hospitals; no word on their condition. Again, Sheriffs Office says there is no further threat; however, Great Mills remains under lockdown. No info on gunman yet. Parents/Guardians: Go to Leonardtown HS. — Annie Yu (@AnnieYuFox5) 20. März 2018

Great Mills liegt knapp 100 Kilometer südöstlich von Washington.

#UPDATE 3 people reportedly shot at Great Mills HS in Maryland, officials say incident contained: https://t.co/0PwOkfmdGv pic.twitter.com/n9txipxxwX — CBS 13 News (@WGME) 20. März 2018

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6 — CNN (@CNN) 20. März 2018

Letzten Monat forderte eine Schießerei an einer Schule in Parkland, Florida, 17 Tote und Dutzende Verletzte und löste eine landesweite Diskussion über die umstrittenen Waffengesetze in den USA bzw. darüber, wie Schulen sicherer gemacht werden können, aus. Letzte Woche fand ein Protestmarsch gegen die Gewalt an Schulen statt. Auch Schüler der Great Mills High School nahmen daran teil.

Laut einem CNN-Bericht gab es allein heuer 16 Schießereien an US-Schulen.

Weitere Informationen folgen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



(red)