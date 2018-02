"Viele" Tote bei Amoklauf an US-Schule befürchtet

An der Stoneman Douglas High School in Parkland im Süden des Bundesstaats Florida sind am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei sprach in einer ersten Aussendung von mindestens 14 Opfern, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Laut einem Senator Bill Nelson soll es "zahlreiche Tote" gegeben haben, Sheriff Scott Israel bestätigte diese Aussage später. Es habe "mehrere" Todesopfer gegeben.

Luftaufnahmen des US-Senders "CNN" zeigten eine Reihe von Menschen, die im Freien vor der Schule auf dem Boden lagen und erstversorgt wurden. Rund um sie Dutzende Polizeiautos, schwer bewaffnete Beamten und Notärzte. Der Sheriff warnte über Twitter vor dem immer noch frei herumlaufenden Schützen. Erst eine knappe Stunde nach der ersten Alarmierung konnte die Polizei erste Entwarnung geben. Der Amokläufer wurde als Nicolas C., ein ehemaliger Schüler der High School, identifiziert.

Laut "Miami Herald" konnte er sogar noch vom Campus-Gelände fliehen. Er wurde in einem Haus in der mondänen Wohngegend Wyndham Lakes, die zur Gemeinde Coral Springs gehört und knappe drei Kilometer Luftlinie von der Schule entfernt liegt, festgenommen.

#StonemanShooting possible gunman in custody. Seen here in red shirt. Witnesses reported gunman (former student) was wearing red shirt. Number of injured unknown. @browardsheriff @CBSMiami @CBSLA pic.twitter.com/laCN2rRHov — Juan Fernandez (@NewsJuan) 14. Februar 2018

Ein Sondereinsatzkommando inklusive Spürhunde durchkämmte in Folge jeden Raum der riesigen Stoneman Douglas High, die 3.200 Schülern Platz bietet. Der Tatort gilt immer noch als "heiß".

"Meine Tochter hat sich mit ihren Freunden in einem Wandschrank versteckt. Sie hat Angst, zu laut zu sprechen", zitierte CBS betroffene Eltern. In Sozialen Netzwerken kursierten zudem Bilder und Videoaufnahmen von Schülern, die noch im Gebäude eingeschlossen waren und um ihr Leben bangten. In einem Video, das ein Schüler gepostet hat, sind Schreie und Schüsse zu hören. Mehr dazu hier >>>



Dieses Bild ist von einem Schüler, der in der Klasse eingeschlossen ist:



This picture is from a student who is currently barricaded inside Stoneman Douglas High School in Parkland according to @CBSNews. pic.twitter.com/N2zsTPycAW — RISE NEWS (@RiseNewsNow) 14. Februar 2018

MORE: "There is still an active shooter that has not been arrested by police," @CBSMiami says of reported shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/GZksC6SuBo — CBS News (@CBSNews) 14. Februar 2018

Police and emergency crews are on the scene at Stoneman Douglas High School in Parkland Florida amid reports of a shooting at the school. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/NVRIIgI18L — ABC News (@ABC) 14. Februar 2018

(red)