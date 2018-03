Schießerei an Uni: Zwei Todesopfer bestätigt

In einem Gebäude der Central Michigan University sind am heutigen Freitagnachmittag Schüsse gefallen: Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen, wie die Universität auf ihrem Twitter-Account bekannt gab.

Ein Großaufgebot der Polizei ist mit Hubschraubern, Hundestaffel und Notfallteam vor Ort. Der Campus ist immer noch nicht gesichert, der Schütze konnte bislang nicht geschnappt werden.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0