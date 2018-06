Schläft Kim Jong-un in dieser 6.000-Dollar-Suite?

US-Präsident Donald Trump will sich nun doch mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un treffen. Wie die "Washington Post" schreibt, haben sich die Nordkoreaner bereits eine Unterkunft ausgesucht: das Fullerton Hotel direkt am Singapore River. Eine Nacht in der Presidential Suite kostet dort rund 6.000 US-Dollar. Ist das zu viel für das Oberhaupt des kommunistischen Staates?

Umfrage Wie gefährlich ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un? Schwer zu sagen. Ich kann den Mann nicht einschätzen.

Sehr gefährlich, ich glaube er würde sogar Atomwaffen einsetzen.

Ich glaube, er droht zwar gerne, würde aber nicht weiter gehen.

Wie es im Bericht weiter heißt, würden die US-Amerikaner die Rechnung für Kims Aufenthalt übernehmen. Doch das könnte bei den Nordkoreanern als Beleidigung oder Gesichtsverlust aufgefasst werden. Nun soll laut Bericht Singapur die Übernachtungskosten spendieren.

Das Gipfeltreffen findet am 12. Juni statt. Thema wird unter anderem das nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramm sein.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(woz)