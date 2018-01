Schneechaos: Dorf von Außenwelt abgeschnitten

Heftige Schneefälle sorgten dafür, dass der Walliser Ferienort Zermatt von der Aussenwelt abgeschnitten ist. Seit Montag sind Straßen sowie Bahnlinien gesperrt.

"Ich bin selbstständig und wollte eigentlich noch Arbeiten am Computer erledigen", erzählt ein Einheimischer. Damit werde es wohl vorerst nichts. "Die Straßen sind fast leer, die Leute bleiben zuhause." Das werde wohl für viele ein gemütlicher Tag werden.

Auch alle Schulen bleiben im Dorf heute zu, wie Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser dem Schweizer Medium "20 Minuten" bestätigt: "Viele Lehrpersonen wohnen außerhalb und können deshalb heute nicht zur Arbeit erscheinen." Evakuieren musste man bisher noch niemand, zwei Quartiere wurden aber gesperrt. Dessen Bewohner müssten achtsam sein.

Live from #zermatt. Yes you guessed it.... more #snow pic.twitter.com/X8wm1gUEFk