Schneesturm: Passagiere müssen im Zug schlafen

Eisiges Drama bei Sanjō (Japan): Weil ihr Zug in einen Schneesturm geriet und in gewaltigen Schneemassen stecken geblieben war, mussten mehr als 430 Fahrgäste nördlich von Tokio die Nacht im Abteil verbringen. Erst nach 15 Stunden konnten die Retter zu der Bahn vordringen und die Eingeschlossenen befreien – fünf Passagiere mussten in eine Klinik gebracht werden.

Kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend ging für die "Shinetsu-Linie" in der schneereichen Provinz Niigata nichts mehr. Durch den Sturm kam ihr Zug zum Halten, an eine Weiterreise war nicht zu denken – obwohl der nächste Bahnhof nur einen Kilometer entfernt lag. Die Retter brauchten 15 Stunden, um sich zu der eingeschneiten Bahn vorzukämpfen und sie am heutigen Freitag freizuräumen.

Zu gefährlich: Zu Fuß durften die Passagiere nicht zum Bahnhof laufen

Die Passagiere durften die Bahn zwar kurz verlassen, mussten dann aber wieder kurzzeitig in ihr "Gefängnis". Grund: Aus Sicherheitsgründen durften die Reisende die kurze Strecke nicht zu Fuß zur Station gehen. Die gestrandeten Fahrgäste hatten aber immerhin Glück im Unglück: Licht und Heizung funktionierten einwandfrei – so berichteten Zeugen.

