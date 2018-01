Schockvideo soll Gaffer abschrecken

Eine Familie ist mit dem Auto unterwegs als sie einen Feuerwehreinsatz bei einem brennenden Auto entdeckt. Sie pirschen sich heran, filmen, knipsen Fotos und posten diese auf sozialen Medien. Auch davor, Ausrüstungsgegenstände der Einsatzkräfte zu entwenden und den Einsatz zu behindern schrecken sie nicht zurück. Doch am Ende kommt der Schock.

Umfrage Sollten Gaffer, die Einsatzkräfte behindern, abgestraft werden? Hohe Geldstrafen müssen her!

Anzeigen und vor Gericht bringen.

Solche Unfallorte muss man einfach besser absperren.

Nein, es sollte nichts unternommen werden.

Ich habe keine Meinung dazu.

Ein knapp 4,5 Minuten langes Video soll Schaulustige schocken und davon abschrecken, Rettungseinsätze durch ihre Sensationsgier zu behindern. Die Macher, eine Produktionsfirma aus Dortmund, erhalten für den Clip viel Beifall, im Netz und auch von Einsatzkräften.

Wer die Darstellung im Video als gar zu übertrieben empfindet, den klären viele Mitglieder von Einsatzkräften wie Feuerwehr, Rettung oder Polizei in den Kommentaren auf. "Ist mir 1 zu 1 auf der Autobahn so passiert", schreibt etwa ein Youtube-Nutzer. "An dem Video ist nichts überspitzt."

