Schüler griff zur Schere –Bub bangt um Augenlicht

Wie mehrere deutsche Medien berichten, muss der verletzte Schüler um sein Augenlicht fürchten. Ein Klassenkamerad hatte ihn mit einer Schere schwer verletzt. Die beiden Burschen haben sich so heftig in die Haare bekommen, bis einer der beiden 14-Jährigen zu einer Schere griff und den anderem am Auge verletzte. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar.

Die Polizei ermittelt. "Wie es aussieht, könnte eine Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung auf den Angreifer zukommen", zitiert der "Spiegel" einen Polizeisprecher.

Außerdem werde nun geprüft, wie mit dem Vorfall rechtlich umgegangen wird. Immerhin stehen beide Streithähne an der Schwelle zum Jugendrecht.

Der Vorfall ereignete sich bereits letzten Donnerstag an einer Grund- und Werkrealschule. Die Lehrerin müsse noch befragt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

(red)