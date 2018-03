Schüler sollen Amokläufer mit Kieseln "steinigen"

Ein Bewaffneter stürmt eine Schule und eröffnet das Feuer auf Lehrer und Schüler – dieses Horror-Szenario wird in den USA viel zu oft Realität. Nach dem blutigen Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, mit 17 Todesopfern wurden im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen in den Schulgebäuden erhöht.

Umfrage Schüler sollen Amokläufer "steinigen": Wie finden Sie den Plan? Einfach, aber sicher effektiv!

Über die Wirksamkeit kann ich nicht urteilen.

Wahnsinn. Wie kommt man auf so eine Idee?

"STOP! Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist?"

Der offensichtlich budgetär ziemlich knapp angebundene Blue Mountain School District in Pennsylvania sorgt dabei aktuell mit einem besonders bizarren Plan für landesweite Schlagzeilen – und fährt dabei viel Spott und Häme ein. Weil der Schulbezirk aktuell nur einen Wartungsarbeiter zu Verfügung hat, der auch im Umgang mit Waffen versiert ist, wurden kurzerhand auch die Schüler bewaffnet – in jedem Klassenzimmer würde ein Kübel voller Flusskiesel aufgestellt. Mit ihnen sollen die bedrohten Teenager im Ernstfall einen Amokläufer "steinigen" können.

Steine nur "letzter Ausweg"

Mit den unorthodoxen Maßnahmen konfrontiert, rechtfertigte sich Superintendent David Helsel in einer Stellungnahme. Die "Steinigungen" seien immer als "letzter Ausweg" gedacht gewesen. Im Falle einer Attacke sollen sich die Schüler in ihren Klassen verbarrikadieren. Sollte der dann versuchen in diese einzudringen, kommen die Steine zum Einsatz. "Die Flusskiesel, oder andere Gegenstände, kommen nur zum Einsatz, wenn alle vorherigen Maßnahmen keine Wirkung gezeigt haben und um einen Kontakt mit dem Eindringling zu vermeiden", klärt Helsel auf.

Nachdem der archaisch anmutende Verteidigungsplan von besorgten Eltern und amerikanischen Medien in der Luft zerissen wurde, hatte man seitens der Schulbehörde offenbar doch noch ein Einsehen. Jetzt soll auch weiteres bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert werden – zusätzlich zu den Steinen.

(rcp)