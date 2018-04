Schüsse an Schule bei Demo gegen Waffengewalt

Am Vortag kündigte die Forest High School an, keinen Unterricht zu machen. Stattdessen wollte man gegen das derzeitige Waffengesetz demonstrieren. Doch dazu kam es nicht.

Um 8.30 Uhr Ortszeit eröffnete ein Schütze das Feuer und verletzte dabei eine Person. Diese wurde am Knöchel getroffen. Wie es der Person derzeit geht und ob es sich dabei um einen Schüler handelt oder nicht, ist vorerst nicht klar.

Wie die Polizei berichtet, verbarrikadierten sich die Schüler umgehend in ihren Klassenzimmern. Den Eltern riet man dazu, das Schulgelände zu meiden.

Jahrestag von Amoklauf

Anlass für die Demonstration war der 19 Jahrestag des Schulmassakers von Columbine. Damals wurden 12 Schüler und ein Lehrer getötet. Eric Harris, der ebenfalls an die Schule ging, erschoss sich anschließend selbst.

Laut Polizei wurde der Schütze bereits verhaftet. Ob es sich dabei um einen geplanten Amoklauf, oder einen Unfall gehandelt hat, will man nun klären.

It’s #NationalSchoolWalkout and my school is on lock down because of school shooting at forest high school pic.twitter.com/ezyroqoA2k