Schüsse bei Protest in türkisch besetztem Syrien

Nicht erst seit der Invasion der nordwestlichen Kurden-Provinz Afrin ist die türkische Armee in Syrien. Bereits vor zwei Jahren marschierten türkische Truppen zusammen mit islamistischen Rebellengruppen in der nördlichen Provinz Aleppo, rund um die Stadt Al-Bab, ein und eroberten sie von den Kurden und ihren Verbündeten.

Seitdem geben türkische Militärs dort den Ton an. Einstige Rebellenmilizen wurden von der türkisch dominierten Verwaltung zu lokalen Sicherheitskräften gemacht. Doch die Stimmung in Al-Bab droht derzeit zu kippen. Die Bewohner von Al-Bab begehren gegen die Rebellen-Milizen auf. Auslöser waren Rebellen der Sicherheitskräfte, die Angestellte eines Krankenhauses misshandelten.

The footage which led to protests in al-Bab: An FSA commander is seen beating hospital staff. There are frequent cases of assaults, harassments, ransoms and kidnappings at areas the Turkish-backed FSA controls.

Auch zuvor gab es laut Berichten regelmäßig gewalttätige Übergriffe, zudem grassiere die Korruption. Als mehrere Bewohner dagegen öffentlich protestierten, griffen türkische Soldaten zur Waffe und schossen in die Luft. Zeugen filmten den Zwischenfall mit ihren Handys. Wenige Augenblicke später ist ein Mann mit einer blutenden Kopfverletzung zu sehen.

The protests began after FSA groups providing the security of the city beat staff from al-Bab hospital, and the tension still continues following the intervention of the Turkish army.

pic.twitter.com/ZnMoAcGhb8 — Aylina Kılıç (@AylinaKilic) 6. Mai 2018

The protests which recently began in al-Bab have turned into armed conflict. Reports of continuing violent clashes between Ahrar al-Sharqiya and Turkish-backed Ahrar al-Sham groups in the city.

Auch zwischen den zwei Rebellen-Milizen, die die Sicherheitsbehörden stellen, eskaliert der Machtkampf. Es geht um Kontrolle in der Großstadt. Dieser Machtkampf soll in den vergangenen Tagen eskaliert sein. Es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen und Toten.

