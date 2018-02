Schüsse vor NSA-Hauptgebäude gefallen

Wie u.a. ABC berichtet, gibt es einen verletzten Polizeibeamten und eine Festnahme, nachdem ein Unbekannter am Mittwochfrüh vor dem Hauptquartier der NSA in Fort Meade im US-Bundesstaat Maryland um sich geschossen hatte.

Der Sender CBS sendete Bilder von einem schwarzen Wagen, der die Betonbarrieren vor der Geheimdienstzentrale durchbrochen hatte. Ein Mann dürfte aus dem Auto heraus seine Waffe abgefeuert haben. In der Windschutzscheibe waren drei Einschusslöcher zu sehen. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.

There is breaking news of a shooting outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland. There appears to be an SUV with bullet holes in the windshield parked near the entrance to the NSA. Details are still developing. pic.twitter.com/ArLelbWfZ8