Schütze trug Shirt mit Aufschrift "Born to Kill"

Schüler der Santa Fe High School haben in den sozialen Medien den Mitschüler identifiziert, der am Freitag auf dem Schulgebäude um sich geschossen und dabei mindestens acht Menschen getötet hat. Demnach handelt es sich um den 17-jährigen Dimitrios P.

Umfrage Sollen die Waffengesetze in den USA verschärft werden? Ja

Nein

Das ist mir egal, ich wohne ja nicht dort.

Laut Augenzeugenberichten war P. früh am Morgen ins Schulgebäude marschiert. Bevor er zu schießen begann, soll er laut "Überraschung!" geschrien haben. "Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift 'Born to kill'", erzählt ein Teenager einer Reporterin des Senders KPRC 2. "Er war ein ruhiger Typ, der nicht viel redete", sagen Bekannte. Keiner von ihnen hätte sich vorstellen können, dass P. zu so etwas fähig sei.

Im Internet werden Bilder aus dem inzwischen gesperrten Instagram- und Facebook-Account des mutmaßlichen Täters verbreitet. Unter anderem postete P. Bilder von Schusswaffen und Messern. Auf einem der Fotos zeigt er zudem das T-Shirt, das er angeblich am Tag des Amoklaufs trug. Dieses Foto lud er am 30. April auf sein Instagram-Konto.

Derzeit sucht die Polizei nach Waffen und Sprengstoff in seinem Haus, wie CNN berichtet. Dimitri P. soll in den nächsten Stunden vom FBI befragt werden.

(kle)