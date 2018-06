Schwangere unter Opfern bei Geiselnahme in Paris

Wie die französische Zeitung "France bleu" berichtet, musste am Dienstag eine komplette Straße im zehnten Arrondissement abgeriegelt werden. Grund dafür soll eine Geiselnahme sein.

Laut dem Blatt nahmen die Beamten bereits Kontakt mit dem Mann auf. Drei Menschen soll er gefangen halten, darunter auch eine schwangere Frau. Gleichzeitig sei eine Person schwer verletzt.

Der Geiselnehmer gibt unter anderem an, dass er eine Bombe bei sich trägt. Seine Forderung: Er will mit der iranischen Botschaft in Kontakt treten.

Paris : prise d'otages en cours rue des Petites écuries, le périmètre est bouclé https://t.co/3q1R9xFEqU pic.twitter.com/5FKYkWlCKS — France Bleu (@francebleu) 12. Juni 2018

+++Mehr Infos in Kürze+++

