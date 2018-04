Schweizer Urlauber findet Sohn (8) tot im Wasser

In Costa Rica ist es zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Wie lokale Medien berichten, ist ein achtjähriger Bub aus der Schweiz beim Wasserfall La Fortuna in der nördlichen Provinz San Carlos ertrunken.

Die vierköpfige Schweizer Familie machte seit sechs Tagen Urlaub in dem mittelamerikanischen Land. Am Mittwochnachmittag wurde der Bub vermisst, nachdem ihn die Eltern für kurze Zeit aus den Augen gelassen hatte. Drei Stunden lang wurde intensiv nach ihm gesucht. Ein Taucher des Roten Kreuzes machte mehrere Tauchgänge in einem nahe gelegenen Wasserbecken. Schließlich war es der Vater, der den leblosen Körper seines Sohnes im Wasser entdeckte.

Niño suizo de 8 años hallado muerto luego de desaparecer en catarata de La Fortuna de San Carlos https://t.co/Z3U91yRTQh– Luis J. (@Luisjoargue) April 26, 2018

Offenbar wollte der Bub schwimmen gehen, denn er wurde dabei beobachtet, wie er sein Hemd auszog. Am Wasser muss er ausgerutscht sein und einen starken Schlag auf den Kopf erlitten haben. Darauf ist er vermutlich bewusstlos ins Wasser gefallen und ertrunken.

Der Leichnam wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.

(chi)