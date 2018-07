Schweizer rasen mit Ski auf Heu den Hang hinunter

In einem Video, das derzeit viral geht, ist zu Beginn ein steiler Hang im Schächental zu sehen, auf dem Heu liegt. Dann tauchen oberhalb der Kamera Menschen auf, die sich rasant den Hang hinunter bewegen: Die Darsteller des Clips brettern auf Ski den gemähten Hang in Unterschächen hinab.

Das Heu verfängt sich in den Ski der Fahrer. Bei einer kurzen Verschnaufpause gönnen sich die ungewöhnlichen Freizeitsportler kurz einen Schluck Schnaps, dann geht es weiter und sie kurven den Hang hinab. Begleitet werden sie von einem Hund, der bellend hinter ihnen herrennt.

Schon über 100 mal geteilt

Online gestellt wurde das Video am Samstag auf Facebook. Innert kurzer Zeit wurde es auf Facebook und Whatsapp insgesamt über 10.000 Mal angeschaut und schon mehr als 100 Mal geteilt. "Es ist eine coole Aktion, die ich verbreiten wollte", sagt Sämi Imholz, der den Clip online veröffentlichte. Das Video ging schon per Whatsapp viral, bis es zu Imholz gelangte. Dieser sah die Möglichkeit, das Video noch mehr Leuten zu zeigen.

Die Idee sei ganz spontan entstanden, sagt Meinrad Bissig, einer der Sommerskifahrer. Er habe mit Freunden am Hang gemäht. Als sie von oben hinunterschauten, kam ihnen der Einfall. "Im Winter ist es ein super Skihang", so Bissig. So kam einer der Freunde darauf, diesen doch auch mal im Sommer auf Skis zu meistern. Gesagt, getan: "Wir wussten, dass es bald anfangen würde zu regnen und mussten uns also beeilen."

"Es war eine Schnapsidee"

So holten die Freunde ihre Ski. "Es ging sehr schnell. Wir sind dann einfach runter gefahren", sagt Bissig. Viel Zeit, um über die Aktion zu lachen blieb ihnen aber nicht mehr. Schließlich mussten sie noch das Heu zusammennehmen. "Gerade als wir fertig waren hat es angefangen zu regnen", so Bissig.

Weitere "Skitouren" seien nicht geplant. Bissig: "Es war eine Schnapsidee – eine, die man nur mit Freunden hat." Am Ende habe der Gewinner des kleinen Rennens wie im Video versprochen sein Bier bekommen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)