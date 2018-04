In Zimmer eingeschlossen 09. April 2018 19:48; Akt: 09.04.2018 19:48 Print

Seil aus Ladekabel – Mann stürzt sieben Meter ab

Ein Mann war in der Ostschweiz in einem Zimmer eingeschlossen. Um sich zu befreien, kletterte er aus dem Fenster, rutschte aus und stürzte in die Tiefe.