Seit 4 Monaten Premier und bald Mama

"Wir sind beide richtig glücklich", schreibt die neue neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern auf Twitter. Die 37-Jährige wird bald Premierministerin und Mama zugleich sein. Sie erwartet ihr erstes Kind.

Jacinda Ardern

Die 37-jährige Jacinda Ardern ist Chefin der Labour Party in Neuseeland und wurde am 26. Oktober 2017 als die jüngste Regierungschefin ihres Landes vereidigt. Sie ist erst die dritte Frau in diesem Amt.

Zwei Wochen vor ihrem Amtsantritt erfuhr sie, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Der Öffentlichkeit teilte sie es am 19. Jänner mit.

Ihre Schwangerschaft hielt sie seit 13. Oktober geheim. Knapp zwei Wochen vor ihrer Angelobung erfuhr sie, dass sie schwanger ist. Ihr sei klar, dass die Sache jetzt sehr öffentlich ablaufen wird, deshalb habe sie die Nachricht so lange wie möglich "nur zu dritt" genießen wollen.

Ihr Mann, Clarke Gayford moderiert eine Angelsendung moderiert und hat sie wahrscheinlich zu dem Foto mit zwei großen und einem kleinen Angelhaken inspiriert. Er wird sich auch vorrangig um das Baby kümmern, schreibt sie.

We thought 2017 was a big year! This year we’ll join the many parents who wear two hats. I’ll be PM & a mum while Clarke will be “first man of fishing” & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF