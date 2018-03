Selbstfahrendes Uber-Auto tötet Fußgängerin

Im US-Bundesstaat Arizona hat sich ein tödlicher Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Chauffeurdienstes Uber ereignet. Wie die Polizei der Stadt Tempe am Montag mitteilte, kollidierte das Fahrzeug mit einer Frau, die dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Demnach ereignete sich der Unfall am späten Sonntag oder frühen Montag. Zwar habe ein Fahrer am Steuer gesessen, das Auto sei aber zum Zeitpunkt des Unfalls autonom gefahren. Das teilten die Ermittler mit.

Erster Unfall dieser Art

Es ist wahrscheinlich der erste tödliche Unfall zwischen einem Fußgänger und einem selbstfahrenden Auto, den es jemals gegeben hat.

Hier ein Foto des Unfallautos:



.@TempePolice says self-driving @Uber car was in autonomous mode when it was involved in a deadly crash overnight. Woman was walking outside of crosswalk: https://t.co/bba7dluKyf #abc15 pic.twitter.com/nsoX11twvH