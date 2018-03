Serbischer Politiker von Kosovo-Polizei verhaftet

Am Montag wurde Marko Duric in Mitrovica verhaftet. Der Spitzenpolitiker ist in der Belgrader Regierung für den Kosovo zuständig. Laut den Beamten hätte er sich aber nicht in der Stadt aufhalten dürfen - deshalb kam es zum spektakulären Übergriff.

Die Szenen sind filmreif: Als Durics Unterstützer die Polizisten an der Festnahme hintern wollen, greifen diese zu Pfefferspray und Tränengas. 32 Personen sollen bei der Aktion verletzt worden sein. Davon mussten 13 in ein Krankenhaus gebracht werden, darunter auch der kosovarische Landwirtschaftsminister Nenad Rikalo.

"Brutale Provokation"

Tatsächlich sprach die Regierung für Duric ein Einreiseverbot aus. Auch weitere Politiker aus Serbien sind von dieser Regelung betroffen.

Laut Serbiens Premier Aleksandar Vucic sei diese Aktion eine "brutale Provokation". In Belgrad meinte er dazu: "Diese terroristische Bande ist in Nord-Mitrovica eingedrungen, hat mit Blendgranaten geworfen und fing an willkürlich um sich zu schlagen. Die haben nicht nur Marko Djuric geschlagen. Über den Einsatz muss ein ausführlicher Bericht erstellt werden"

Kosovo stuft Duric als gefährlich ein

Weiters meinte man, dass Duric die Behörden im Kosovo über seinen Besuch informiert hätte. Zusätzlich sei die Regierung nicht dazu berechtigt, einen solchen Besuch zu unterbinden.

Das sieht der Kosovo anders. Premier Enver Hoxhaj meinte, dass Duric als gefährlich einzustufen sei, da er den Staat destabilisieren möchte.

(slo)