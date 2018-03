Ski-Resort in Georgien 16. März 2018 17:53; Akt: 16.03.2018 17:58 Print

Sessellift rast rückwärts: Zahlreiche Verletzte

Schreckliche Szenen spielten sich in einem Ski-Resort in Georgien ab. Eine Sesselbahn lief plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in die verkehrte Richtung.