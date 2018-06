Bio-Lehrerin wurde mit Schüler intim – Anklage

Eine 34-jährige Pädagogin aus dem US-Bundesstaat Virginia wurde am Donnerstag verhaftet, nachdem sie mindestens einem ihrer Schüler zu intime Nachhilfe über die Anatomie des weiblichen Körpers gegeben haben soll.

Miranda Nicole P. hatte seit 2006 an der Patrick Henry High School in Ashland unterrichtet. Jetzt ist sie ihren Job los – sie wurde gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe gefeuert – und muss sich gleich in mehreren Fällen von Unanständigem Benehmen einer Vertrauensperson gegenüber Minderjährigen verantworten.

Sie soll von November bis Dezember 2017 und im Mai diesen Jahres eine sexuelle Beziehung mit einem nicht volljährigen Jugendlichen eingegangen zu haben. Zwar schweigt sich die Biologie-Lehrerin darüber aus, ob es sich um einen ihrer eigenen Schüler handelte, doch lokale Medien wollen erfahren haben, dass mindestens eine dieser Begegnungen im Schulgebäude stattgefunden haben soll.

Die 34-Jährige wurde gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt, ihre Anhörung soll am 12. Juli stattfinden. Als Teil ihrer Kautionsauflagen, darf die Frau zu keinen Kontakt zu Menschen unter 18 Jahren haben, außer diese werden von einem Erziehungsberechtigten begleitet. Außerdem darf sie das Gelände der Patrick Henry High School nicht mehr betreten.

"Jeder einzelne dieser Vorwürfe könnte ihre einen Eintrag auf der Liste der Sexualstraftäter einbringen", erklärt Rechtsexperte Todd Stone gegenüber "ABC8 News": "Und das würde ihr noch sehr, sehr lange nachhängen."

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)