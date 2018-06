Sexualstraftäter flieht aus Psychiatrie – Fahndung!

Angst in Andernach (D): Seit 22,5 Jahren ist Sexualstraftäter Meid in der Klinik Nette-Gut untergebracht – er wurde 1994 zu einheinhalb Jahren Gefängnis sowie der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.

Im Rahmen einer geplanten Lockerung durfte der Mann am Dienstag die Psychiatrie ohne Begleitung verlassen, um zu seinem Praktikumsplatz zu gelangen. Weder war er dort aufgetaucht noch kehrte er in die Einrichtung zurück.

Vorne Glatze, hinten Pferdeschwanz

Stylt er sich nicht um, wird er unerkannt nicht weit kommen: Der Entflohene trägt nämlich vorne eine Stirnglatze, hinten jedoch rotes, hüftlanges Haar, das zu einem Zopf zusammengebunden ist.

Klaus-Peter Meid ist weiters 1,85 Meter groß. Er trug am Tag seines Verschwindens Jeans und ein schwarzes Oberteil, hatte einen schwarzen Rucksack – die Polizei Andernach bittet jetzt um sachdienliche Hinweise unter: 0049/02632 /9210.





(isa)