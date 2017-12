Sexverbot für schwule Blutspender gilt weiterhin

Schwule Männer dürfen in Frankreich nur zur Blutspende, wenn sie zuvor zwölf Monate keinen Geschlechtsverkehr hatten. Gegen diese Vorschrift wurde Beschwerde eingereicht, die am Donnerstag vom Obersten Verwaltungsgericht des Landes zurückgewiesen wurde. Es handle sich um keine illegale Diskriminierung. Die Begründung unter anderem: Männer, die Sex mit Gleichgeschlechtlichen haben, erkranken häufiger an HIV. Gesundheitsbehörden müssten die bestmöglichen Maßnahmen zum Schutz der Blutempfänger ergreifen.

Umfrage Wie stehen Sie dazu: Sollten Schwule Blutspenden dürfen? Klar, warum auch nicht?

Es sollte natürlich eine Überprüfung geben, aber ein genereller Ausschluss ist nicht nachvollziehbar.

Nein, das ist schon richtig so.

Ich weiß nicht.

Immer wieder Debatten

Das Thema sorgt nicht nur in Frankreich schon seit geraumer Zeit für Gesprächsstoff. Auch hierzulande werden Männer, die mit anderen Männern Sex hatten, von der Blutspende ausgeschlossen. Auf der Homepage des Roten Kreuzes wird erklärt: "Dieser Ausschluss erfolgt aufgrund eines signifikant höheren Infektionsrisikos für HIV und des verbleibenden Restrisikos bei der Diagnostik. Leider kann dieses Restrisiko trotz modernster Testmethoden nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund werden Personen, die zu Risikogruppen zählen oder Risikoverhalten zeigen, vom Blutspenden ausgeschlossen."

Die Tatsache, dass Homosexualität pauschal als Risikoverhalten eingestuft wird, wird von vielen Schwulenverbänden als rückständig und falsch bezeichnet. Dass Homosexuelle auch monogame Partnerschaften führen, würde nicht berücksichtigt.

(ek)