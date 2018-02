Sexy Models machen Wahlwerbung für Putin

Vladimir Putin will unter allen Umständen wiedergewählt werden. Dafür holt er sich jetzt auch ganz besondere Unterstützerinnen, die in Russland für Gesprächsstoff sorgen.

In einem Clip sind weibliche Models zu sehen, die knapp bekleidet und in anzüglichen Posen durchs Bild laufen. Das Ziel: Junge Männer sollen dazu bewegt werden, Putin ihre Stimme zu geben - ist doch logisch.

Homophobe Spots

Veröffentlicht wurde der Wahlwerbespot vom Magazin "Maxim". Wer der Auftraggeber war, will die Zeitschrift aber nicht verraten. Es wird aber angenommen, dass es sich hier tatsächlich um eine echte Wahlkampagne für Putin handelt.

Kurz zuvor tauchte im Netz ein anderer Clip auf. Der sollte verdeutlichen, was passieren würde, wenn Putin nicht wiedergewählt wird: Familien werden dazu gezwungen, Homosexuelle bei sich aufzunehmen. Am Ende erwacht ein Mann aus dem Albtraum - neben ihm liegt ein weiterer Herr.

Demnächst auch in Österreich?

In dem jetzigen Video geht es eher nicht um die Ängste der Russen: Die leicht bekleideten Damen verschwinden in der Wahlkabine und flüstern: "Ich warte hier auf dich."

Ein Name wird im ganzen Video nicht erwähnt, jedoch sieht man, dass eine der Damen ihr Kreuz neben den ersten Namen setzt - dort wird mit ziemlicher Sicherheit der Name Vladimir Putin stehen.

Ob sich der Wahlwerbespot auszahlt und sich eventuell sogar als neue Strategie in ganz Europa ausbreitet, wird sich in Zukunft zeigen. Die Wahl findet am 8. April statt.

