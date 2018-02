Sexy Samba-Tänzerin verliert ihren String-Tanga

Knappe Outfits, viel Glitzer und jede Menge Samba - der Karneval in Rio de Janeiro zählt zu den Highlights des Jahres. Vor dem Karneval-Höhepunkt in Rio geht es aber bereits in Sao Paolo, der größten Stadt Brasiliens, ordentlich zur Sache.

Umfrage Waren Sie schon einmal beim Karneval in Brasilien? Ja, ich war auch schon einmal dort!

Nein, bisher noch nicht!

Karneval in Brasilien? Ich habe meinen persönlichen Karneval zu Hause

Ob in Österreich oder Brasilien! Mir ist der Karneval egal...

Die besten Samba-Schulen der Welt stellen dort ihr Können unter Beweis und bringen das Publikum mit ihren spektakulären Shows zum Staunen.

Neben prachtvollen Kostümen und riesigen Karnevals-Figuren sind es vor allem die brasilianischen Tänzerinnen, welche die Blicke der Zuschauer auf sich ziehen. Monatelang bereiten sich die Samba-Tänzerinnen auf ihren Auftritt beim Karneval vor. Ein Patzer bei der Show ist für sie ein absolutes Tabu.

Malheur bei Auftritt

Doch das eben nicht immer alles beim Karneval problem- und vor allem pannenlos über die Bühne geht, musste nun auch Tänzerin Tarine Lopes feststellen.

Frau Lopes sorgte mit ihrem Auftritt nämlich für einen echten Hingucker. Und das völlig unfreiwillig und unverschuldet. Denn für ihr Malheur konnte die hübsche Brasilianerin nun wirklich überhaupt nichts.

Denn während ihres Auftritts, bei dem sie das Publikum mit sexy Samba-Schwüngen verzauberte, begann sich plötzlich ein Teil ihres Kostüms zu lösen. Und zwar nicht irgendein Teil, sondern ausgerechnet ihr String-Tanga!

Hüft-Schwünge machten Knoten auf

Offenbar hatten ihre Hüft-Schwünge den Knoten aufgemacht und der Tanga drohte nun, sich von ihrem Körper zu verabschieden. Doch Tarine Lopes bemerkte die Panne noch rechtzeitig und reagierte blitzschnell.

Die ganze Zeit während ihres Auftrittes hielt sie den Tanga daraufhin einfach mit der Hand fest. Ein Zuseher bemerkte den Vorfall und hielt den Moment mit seiner Kamera fest. In dem Video ist deutlich zu sehen, wie die eine Seite des Tangas von ihrem Kostüm hängt.

Die hübsche Brasilianerin ließ sich aber nichts von dem Malheur anmerken und setzte ihre Show einfach weiter fort. Ein echter Profi eben!

(wil)