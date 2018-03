Polizist erschießt Angeklagten vor Gericht

Tödliche Schüsse im Gerichtsgebäude von Salt Lake City: Am 22. April wurde dem Angeklagten Siale Angilau (er soll Mitglied einer Gang gewesen sein) der Prozess gemacht – plötzlich drehte der Mann durch. "Er schnappte sich mitten in der Verhandlung blitzschnell einen Stift von einem Anwesenden und stürmte nach vorne, um auf einen Zeugen einzustechen", so FBI-Sprecher Mark Dressen.

Polizist schreit "Wirf den Stift weg" dann schießt er

Jetzt tauchte zum Vorfall ein Video auf. Darin zu hören ist, wie ein Polizist schreit: "Wirf den Stift, weg, wirf den Stift weg", dann folgen Schüsse, Angilau wird in der Brust getroffen. Der Angreifer sackt zusammen, erliegt nur kurze Zeit später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Zeuge wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Video wurde jetzt vom US-Bezirksrichter John Dowdell veröffentlich, um eine Klage von Angilaus Familie abzuschmettern. Sie wirft der Polizei exzessiver Gewalt vor.

"Das Video widerspricht völlig den Argumenten der Kläger, dass Angilau innerhalb von weniger als einer Sekunde keine Gefahr mehr dargestellt habe" schreibt Dowdell.

Der gesamte Vorfall dauert etwa 24 Sekunden.



