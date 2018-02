Sie töteten Orang-Utan mit 130 Schüssen

Der Tod eines Orang-Utans, der vor zwei Wochen mit etwa 130 Schüssen getötet wurde, ist offenbar aufgeklärt. Insgesamt vier Bauern hätten die Tat gestanden, sagte der Polizeichef des Bezirks Kutai auf der Insel Borneo, Teddy Ristiawan, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Wie die indonesischen Bauern aussagten, wollten sie das Tier eigentlich nur verscheuchen, weil es die Ernte ihrer Ananas- und Palmölplantage zerstört habe.

Der von Kugeln eines Luftgewehrs durchsiebte Kadaver des Orang-Utans war vor zwei Wochen entdeckt worden. Der Menschenaffe wurde offenbar auch durch Macheten verwundet. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen drohen wegen der Tötung eines geschützten Tieres bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von umgerechnet bis zu etwa 6.000 Euro. Ein fünfter Verdächtiger sei wieder freigelassen worden, weil er erst 13 Jahre alt sei, wie Ristiawan sagt.

Orang-Utan geköpft

Zuvor hatte die Polizei auf Borneo bereits zwei Arbeiter einer Kautschukplantage festgenommen, weil sie mehrere Mal auf einen Orang-Utan geschossen und das Tier dann enthauptet haben sollen. Der kopflose Kadaver des Affen war in einem Fluss an der Grenze zu Malaysia gefunden worden.

Erst vergangene Woche wurde im Fachblatt "Current Biology" eine Studie veröffentlicht, wonach auf Borneo der Bestand seit 1999 um 150.000 Exemplare zurückgegangen sei. Als Hauptursache wurde die Abholzung von Wäldern für die Papierindustrie, Palmöl-Plantagen und den Bergbau genannt. Zudem versuchen Wilderer, Orang-Utans einzufangen, um sie als Haustiere zu verkaufen.

This has to stop. 150,000 Orangutans lost in 16 years through hunting and habitat loss 😕 https://t.co/UKO6iIi5Yg