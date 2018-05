Sittenstrolch gerät in der S-Bahn an die Falsche

Der bislang unbekannte Mann war von der Reaktion einer 27-jährigen Frankfurterin, als er am Montag gegen 17 Uhr in einer Regionalbahn von Königstein im Taunus nach Frankfurt am Main die Hüllen fallen ließ – und vor ihr onanierte.

Ohne die Fassung zu verlieren, zückte die Frankfurterin ihr Handy und filmte den Perversen. Als der Zug kurz darauf im Frankfurter Hauptbahnhof einfuhr, gab ihm die resolute Frau zu verstehen, dass sie nun zur Polizei gehen würde.

Panisch und beschämt, bot er ihr für das Löschen der Aufnahmen 100 Euro an. Doch sichtlich unbeeindruckt von dem unmoralischen Angebot ging die Frau direkt zur Wache der Bundespolizei, wo sie den Vorfall meldete.

Mit der Erkenntnis, dass er offenbar an die Falsche geraten war, flüchtete der Unbekannte aus dem Hauptbahnhof. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung, konnte der Mann bisher noch nicht gestellt oder identifiziert werden. Die Aufnahmen wurden als Beweismittel zum eingeleiteten Ermittlungsverfahren sichergestellt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich nur wenige Stunden zuvor. Ebenfalls in Frankfurt, entblößten sich zwei Exhibitionisten und onanierten vor einer Frau, die gerade im Grüneburgpark Sonnenbaden wollte – "heute.at" berichtete.

(red)