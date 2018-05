Skelett im Abflussrohr: Vermisster Teenie (18) tot

"Gott erhört alle Gebete. Gestern erhörte er unsere Gebete, Ebby zu finden", schrieb die Familie der vermissten Ebby S. (18) aus Little Rock (Arkansas) in einer bewegenden Stellungnahme auf Twitter. Was war passiert? Polizei-Ermittler hatten in einem unterirdischen Abflussrohr in einem Park die skelettierten Überreste eines Mädchens gefunden. Nach einer DNA-Überprüfung war es dann traurige Gewissheit: Die seit 2015 vermisste Teenagerin Ebby S. ist tot.



Laut US-Medien hatten Ermittler in dem "Cold Case" noch einmal den Chalamont Park in Little Rock durchsucht. Hier war Ebby S. am 24. Oktober 2015 verschwunden, nur ihr abgestellter VW war gefunden worden. Ebby hatte sich eigentlich mit ihren Stiefvater treffen wollen, war dort aber nie angekommen. Die Polizei, Familie und viele freiwillige Helfer hatten den Park immer wieder abgesucht, aber keine Spur der Vermissten entdeckt.

Zuerst war die Behörde davon ausgegangen, dass Ebby von zuhause ausgerissen sein könnte – später wurde aber klar, dass sie vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Auf Hinweise war eine Belohnung von 50.000 Dollar ausgesetzt worden, Ebbys Mutter Laurie J. war auch in TV-Shows aufgetreten – und hatte den mysteriösen Fall in den USA bekannt gemacht.

Hat der Mörder den Polizisten einen Tipp gegeben?

Kriminalexperten vermuten nun, dass eventuell ein neuer Zeuge oder gar der mutmaßliche Mörder den Polizisten einen Tipp über den Fundort der Leiche gegeben haben könnte – zufällig dürften die Beamten kaum in einem unterirdischen Rohr gesucht haben.

Gruselig: Das Skelett war nur wenige Meter neben einem Gedenkplatz gefunden worden, der für Ebby eingerichtet worden war ...

