So geht es Melania Trump nach ihrer Nieren-OP

Melania Trump wurde am Montagvormittag im "Walter Reed National Military Medical Center" an der Niere operiert - "heute.at" berichtete.

Wie das Weiße Haus mitteilte, habe es bei dem Eingriff keine Komplikationen gegeben. Die Operation sei gut gelaufen, dennoch müsse die 58-Jährige für den Rest der Woche im Spital bleiben.

Nun gab ihr Ehemann, US-Präsident Donald Trump, auf Twitter ein Gesundheits-Update: "Unserer großartigen First Lady geht es gut. Sie wird in zwei bis drei Tagen das Krankenhaus verlassen. Danke für eure Liebe und Unterstützung"

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!