So heftig feiern die Studenten Spring Break

Alle Jahre wieder treffen sich Studenten aus aller Welt in den USA, um an den Stränden Floridas ordentlich die Sau raus zu lassen. Beim "Spring Break" fallen einmal im Jahr alle Hemmungen, wilde Partys und jede Menge Alkohol stehen an der Tagesordnung. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun.

Umfrage Wäre der Spring Break etwas für Sie? Jawohl... Party, geht scho gemma vuigas

Nein, das ist nun wirklich nichts für mich

Ich bin zu betrunken, um die Frage zu verstehen

Hab gerade ein Blackout...

Mama, ich finde nicht mehr nach Hause...

Neben Alkohol- und Drogenmissbrauch kämpfen die Beamten dabei auch gegen Ausschreitungen und Schlägereien. Verhaftungen sind für die Polizisten in Florida während der Semesterferien keine Seltenheit.

Zwar drückt die Polizei gerne auch schon einmal bei diversen Nackt-Aktionen und Bier-Duschen ein Auge zu, im Jahr 2018 dürften es die feierwütigen Studenten dann aber doch ein wenig übertreiben.

"Haben Kontrolle verloren"

"Wir haben die Kontrolle verloren", gesteht der Bürgermeister von Miami Beach. Offenbar eskaliert die Situation in Florida gerade mächtig. Alkohol-Leichen am Strand, Pärchen, die ihre Sex-Lust in der Öffentlichkeit nicht mehr länger zurückhalten können (und auch nicht wollen) sorgen für einen regelrechten Ausnahmezustand.

Doch während die Polizei und die Einheimischen eher weniger Freude mit den Exzessen der Studenten haben, lässt es die Partymeute weiterhin krachen. Die Stimmung bei traumhaftem Wetter könnte nicht besser sein.

Was beim Spring Break wirklich alles abgeht und was die Studenten selbst zu den "flüssigen" Semesterferien sagen, zeigt ein Video aus Florida.

(red)