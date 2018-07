So heiß, dass der Asphalt auf der Straße schmilzt

Die Briten schwitzen derzeit ordentlich. Durch die anhaltende Hitze ist es inzwischen so heiß, dass der Straßenasphalt aufweicht. Ein junger Mann musste deshalb sogar von der Feuerwehr befreit werden.

In Heaton, einem Vorort von Newcastle, musste die Feuerwehr ausrücken um den Fuß eines Mannes aus dem Straßenasphalt zu befreien. Der Asphalt war durch die Hitze so aufgeweicht, dass er nachgab und der junge Mann mit seinem Fuß in ein darunter liegendes Erdloch einbrach.

Der derart Festsitzende bewahrte einen kühlen Kopf und wählte selbst den Notruf, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Zum Glück hatte blieb er unverletzt.



(red)