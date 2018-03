So lachen die Russen über die britischen Vorwürfe

Der britische Außenminister Boris Johnson legte am Freitag nach, in dem er Russlands Präsident Wladimir Putin beschuldigte, persönlich den Auftrag zu dem Giftanschlag gegeben zu haben: Dies sei "übermäßig wahrscheinlich". Kreml-Sprecher Dimitri Peskow antwortete, dass es eine Anschuldigung des Präsidenten "nichts außer schockierend und ein unverzeihliches diplomatisches Fehlverhalten" sei.

Verärgerte Russen (aber auch skeptische nicht-Russen) schlagen mittlerweile auf sozialen Medien zurück und posten witzige Kommentare und Bilder zu den Anschuldigungen, meist begleitet von dem Twitter-Hashtag #HighlyLikelyRussia (#HöchstwahrscheinlichRussland).

"Theresa [May] wollte Skripal vergiften"

#HighlyLikelyRussia Russia has poisoned the British government with a secret chemical gas "Idiot" which dramatically lowers mental ability 😎 pic.twitter.com/CV2orO9z4b

"Russland hat die britische Regierung mit dem geheimen Giftgas 'Idiot' vergiftet, welches die geistigen Fähigkeiten massiv senkt"

"Beweis: Skripal und Putin"

Selbst das russische Außenministerium sprang auf den Hashtag auf:



Sincere thanks to Mrs May for #HighlyLikelyRussia

It's gone to people 🌬 And here is the first news for #HighlyLikelyRussia ⬇ pic.twitter.com/sy3qMzBitU