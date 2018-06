So reagiert Freundin auf Striptease für den Partner

Als eine Tänzerin den jungen Mann auf die Bühne holte, zückten die Zuschauer ihre Handys zum Filmen. Statt eines Striptease gab es dann allerdings Handgreiflichkeiten zu sehen. Denn als die Tänzerin damit begann, ihren Intimbereich am Gesicht des Mannes zu reiben, schlug seine Freundin im Publikum zuerst ungläubig ihre Hand vor den Mund und rastete dann aus.

Sie stürmte Richtung Bühne, riss den überraschten Mann an seinem T-Shirt um, prügelte auf ihn ein und zerrte ihn vor den übrigen Zuschauern schließlich von der Bühne. Die sichtlich geschockte Tänzerin brachte sich schnell in Sicherheit. Als der Tumult im Zuschauerraum weiterzugehen schien, endet die Aufnahme. Für alle Beteiligten wohl auch besser so.

