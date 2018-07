So riesig sind Chinas Fahrrad-Friedhöfe

Nicht nur Wien hat seit kurzem ein Problem mit Leihrädern, die das Stadtbild verunstalten. Auch Chinas Metropolen versinken in einer Flut von Leihrädern von diversen Anbietern.

Das hat nun derartige Ausmaße angenommen, dass die chinesische Regierung die zulässige Zahl an Leihrädern, die Anbieter in einer Stadt in Umlauf bringen können, beschränkt. Die überschüssigen Rädern lagern die Anbieter in riesigen Depots ein.

Anderenorts werden bunte Räder verschiedener inzwischen in Konkurs gegangener Anbieter eingelagert. Das Farben-Wirrwarr der verschiedenen Räder, die zum Teil chaotisch auf Haufen aufgeschichtet, teilweise sogar zu Würfeln gepresst werden, wirkt aus der Ferne wie ein bizarres, expressionistisches Gemälde.

(red)