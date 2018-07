So spottet das Web über Donald Trump

US-Präsident Donald Trump ist dem russischen Präsidenten voll auf den Leim gegangen: Putin hatte bei der Pressekonferenz mit Trump jede Einmischung in die US-Präsidentenwahlen von 2016 dementiert. Für Aufruhr sorgte bei den Amerikaner, dass Trump sich nicht auf die Seite seines US-Geheimdienstes stellte, die wie die Ermittlungsbehörden überzeugt von einer russischen Urheberschaft sind. "Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute", sagte Trump. "Aber ich werde Ihnen sagen, dass Präsident Putin in seinem Dementi heute extrem stark und kraftvoll war." Weiters sagte Trump: "Ich habe Vertrauen in beide Parteien." Wegen seiner Aussage wird Trump jetzt als "Hochverräter" beschimpft.

Und auch im Internet muss Trump natürlich einiges an Spott über sich ergehen lassen, User dürfen dereit über Hunderte gefakte Trump-Putin-Bilder lachen …

(isa)