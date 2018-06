Leiche von vermisster Tramperin (28) entdeckt

Die Leiche der 28-jährigen Sophia L. wurde an einer Tankstelle in der Nähe der baskischen Ortschaft Asparrena an einer Autobahn gefunden, berichtet die "BILD".

Das deutsche Boulevardblatt bezieht sich bei ihren Informationen auf die spanische "El Correro".

Vor einer Woche wollte die Studentin von Leipzig nach Amberg trampen. Freitagabend soll sie dann in den Lastwagen eines Marokkaners gestiegen sein. Seitdem fehlte von Sophia jede Spur.

Wie "heute.at" berichtete, hat die Polizei am Mittwoch in Spanien einen verdächtigen Fernfahrer festgenommen. Der 40-Jährige war gerade auf dem Weg nach Marokko.

Studentin offenbar ermordet

Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann etwas mit dem Mordfall von Sophia L. aus Amberg zu tun hat. Die 28-Jährige wurde offenbar ermordet.

Die Polizei hält sich aufgrund der laufenden Ermittlungen mit näheren Informationen noch bewusst zurück. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen, die Hinweise zum näheren Tatgeschehen geben können.

Schwester von Politiker

Sophia L. ist die Schwester eines Grünpolitikers aus dem Kreis Bamberg. Der Politiker hatte bereits vermutet, dass Sophia entführt wurde und irgendwo in Europa sein könnte. Nun wurde ihre Leiche in Spanien gefunden.

