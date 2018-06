Vermisste Tramperin (28) offenbar ermordet

Sophia L. aus Amberg (Oberpfalz) suchte vergangene Woche nach einer Mitfahrgelegenheit von Leipzig in ihre Heimatstadt, so die Polizei.

Die 28-Jährige wurde zuletzt am 14. Juni einer Tankstelle in Schkeuditz bei Leipzig gesehen. Die Studentin dürfte in einen Lkw eines Mannes gestiegen sein, der sie offenbar mitnehmen wollte.

Sechs Tage nach dem Verschwinden der Studentin hat die Polizei nun in Spanien einen verdächtigen Fernfahrer festgenommen. Er dürfte etwas mit dem Fall zu tun haben.

40-Jähriger festgenommen

Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 40-jährigen Mann. Der Fernfahrer war offenbar auf dem Weg nach Marokko. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.

Sophia dürfte aber einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Über die genaue Herkunft des Verdächtigen gibt es keine Details. Die Polizei hält sich mit näheren Informationen noch bewusst zurück.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die zuständigen Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen, welche die Studentin nach dem Einsteigen in den Lastwagen gesehen haben.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)