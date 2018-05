An Bushaltestelle 09. Mai 2018 16:08; Akt: 09.05.2018 17:11 Print

Rassist schlägt Frau, weil sie ein Kopftuch trägt

Hässlicher Fall von Rassismus in Deutschland: Mitten am Tag wurde eine Muslima von einem Mann geschlagen, weil diese eine Burka am Kopf hatte.