Spinne tötet Menschen innerhalb von 15 Minuten

Die "Sydney-Trichternetzspinne" ist die tödlichste Spinne der Welt. Ihr Gift kann einen Menschen innerhalb von nur 15 Minuten töten.

In der Regel erreichen die giftigen Tiere eine Größe von 1 bis 5 Zentimeter. Doch in einem Reptilienpark in Australien wurde nun ein ganz besonders großes Exemplar abgegeben.

Unfassbare 7,8 Zentimeter ist die Spinne groß. Setzt man das Tier auf eine Kappe, bedeckt sie beinahe den kompletten Schirm. Aufgrund seiner enormen Größe wurde der Achtbeiner "Colossus" getauft.

Trotz der großen Gefahr, die von der Spinne ausgeht, sollen die Australier sie auf keinen Fall töten. Stattdessen sollen sie die Tiere in einen Reptilienpark bringen.

Die tödlichste Spinne der Welt

Spinnen werden gemolken

Dort werden die tödlichen Spinnen sicher aufbewahrt und auch "gemolken". Denn mit dem Gift der Tiere stellen die Mitarbeiter Gegenmittel her.

