Prügelnde Kroatinnen planen einen Rückkampf

"Danke an alle, die mir zugejubelt haben", postete die "Siegerin" der Prügelei, die auf einem Parkplatz in Split stattfand. Hunderte Zuschauer waren Zeugen des Kampfes und filmten die brutalen Szenen mit, "heute" berichtete.

Die Polizei konnte mittlerweile zwei Mädchen ausfindig machen. Bei den Kämpferinnen handelt es sich um eine 15- und eine 16-jährige Schülerin. Beide sollen angeklagt werden.

Revanche am Freitag?

Laut kroatischen Medien war der Kampf schon tagelang im Voraus geplant. Zudem soll die ganze Schule von der Prügelei gewusst haben, weshalb sich alle Schüler am Montag um 14 Uhr auf dem Parkplatz getroffen haben. Doch auch Passanten sahen bei der wilden Schlägerei zu, filmten teilweise mit. Eingegriffen hat niemand.

Gepostet wurden die Videos anschließend auf einer Seite, auf der sich haufenweise Prügeleien aus Split befanden. Mittlerweile wurde die Homepage vom Netz genommen. Behörden vermuten aber, dass die Kämpfe dennoch weiterhin stattfinden werden.

So soll es auch einen Rückkampf der beiden Schülerinnen geben. Kroatische Medien geben an, dass ein Treffen für Freitag geplant ist. Ob es dann wieder am Parkplatz zur Sache gehen wird, das ist derzeit nicht bekannt.

(slo)