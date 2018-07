Bub (4 Monate) erstickt – Eltern unter Mordverdacht

William H. (42) und Brianna B. (22) sollen ihren vier Monate alten Sohn Hunter in einem Motelzimmer erstickt haben. Sie werden wegen Mordes angeklagt. Der Vierjährige ist am 3. März im Spital von Philadelphia verstorben.

Laut Anklage befand sich die Familie im Februar in einem Motel in Springfield Township (Burlington County im Bundesstaat New Jersey). Weil das Kind nicht zu schreien aufhören wollte, beschlossen die Eltern dem Kleinen "eine Auszeit" zu geben. Sie haben ihren Jungen mit dem Bauch auf das Bett gelegt und ihn mit den Decken begraben. Dann sind sie nach draußen, um sich etwa zehn Minuten eine Rauchpause zu genehmigen. Als sie zurück ins Zimmer kamen, bemerkten sie, dass Hunter nicht mehr atmete. Sie hätten sofort den Notarzt verständigt.

"Gedankenlose Handlungen"

William und Brianna wurden am 9. März verhaftet und angeklagt, weil sie das Wohlergeben ihres Kindes gefährdet haben. Sie wurden im Burlington County Jail untergebracht und später wieder freigelassen. Nun, nach einer fünfmonatigen Untersuchung, wurde Mordanklage gegen die beiden erhoben. "Die gedankenlosen Handlungen der Personen kosteten dem wehrlosen vier Monate alten Baby das Leben", so Detective Patrick Callahan von der New Jersey State Police.

"Die Verantwortung, Eltern zu werden, kann manchmal überwältigend sein", sagte Staatsanwalt Scott Coffina. "Diejenigen, die sich in Krisensituationen befinden, wenn sie sich um ein neugeborenes Kind kümmern, sollten wissen, dass Hilfe verfügbar ist, und sie müssen diese Hilfe suchen, anstatt Maßnahmen zu ergreifen, die ihrem Kind schaden könnten."

William H. und Brianna B. wurden beide wegen Mordes und Verschwörung zum Mord angeklagt. Sie sitzen hinter Gittern. Der Fall wird von der Burlington County Staatsanwaltschaft übernommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

