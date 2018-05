Berufsschüler stürzen sich auf Hanf-Leberkäse

Von Bratwürsten gefüllt mit Schokolade, Radieschen oder Chili bis hin zur riesigen Drei-Kilo-Wurst: Hier bekommt man die kuriosesten Fleischwaren. Die Rede ist von der Stadt Metzgerei in der Schweizer Bodensee-Stadt Rorschach. Seit kurzem begeistert der Laden seine Kunden mit einer neuen Kreation: Dem Leber- bzw Fleischkäse mit CBD-Hanf.

Umfrage Würden Sie CBD-Leberkäse oder -Burger essen? Ja, klar. Sicher geil.

Einmal probieren würde ich schon.

Keine Ahnung.

Nein, das ganze Zeug interessiert mich nicht.

"Die Berufsschüler sind begeistert"

Inhaber Michael Gehringer erzählt: "Wir machen ein normales Fleischkäse-Brät und geben am Schluss den getrockneten CBD-Hanf in die Maße." Dann müsse das Ganze nur noch ausgebacken werden. Die Blüten werden aber nicht nur zur Dekoration beigemischt – den Inhalt schmeckt man auch deutlich: "Es handelt sich um einen gut gewürzten Fleischkäse, der im Abgang einen kräftigen Hanfgeschmack hat", so der 30-Jährige.

Den Kunden scheint es zu schmecken. Gehringer: "Es kommt erstaunlich gut an." Vor allem Berufsschüler seien begeistert von dem CBD-Leberkäse und kämen darum immer wieder in seine Metzgerei. "Aber auch ältere Generationen sind offen dafür und probieren gerne", erklärt er. Er habe bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.

Der Verzehr kann beruhigend wirken

Geliefert wird der CBD-Hanf von der Ostschweizer Firma Green Dudes. Deren Verkaufsleiter Dominik Frey ist glücklich, dass er mit seinem Produkt in einen neuen Absatzmarkt einsteigen konnte. "Ich bin Stammkunde bei der Stadt Metzgerei und kenne den Inhaber dort." Die Idee für den CBD-Leberkäse sei dann eher zufällig entstanden.

Der Experte erklärt: "Einen Hanf-Fleischkäse zu essen, hat nicht den gleichen Effekt auf den Körper wie das Rauchen von Hanf." Trotzdem löse sich ein Teil des Wirkstoffs CBD beim Erhitzen aus den Blüten. "Wenn jemand nur sehr selten in Kontakt mit CBD kommt, dann kann die Speise eine leicht beruhigende Wirkung haben", so Frey. Trotzdem sei es kein Problem, den Fleischkäse an Minderjährige zu verkaufen: "Berauschend ist das Produkt sicher nicht."

