Strand-Felsbrocken stürzt auf Kind (9) – tot

Drama im Seebad Staithes in der Grafschaft North Yorkshire: Laut britischen Medien spielte die Tochter (9) einer Touristenfamilie gegen 16 Uhr am schönen Strand am South Pier, als sich plötzlich von der Felswand hinter ihr einige Brocken lösten und auf sie herabstürzten! Das Kind wurde am Kopf getroffen und verschüttet. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen kam für sie jede Rettung zu spät.



Das Netz berichtet über die Tragödie (Quelle: YouTube).

Durch den Lärm waren auch Besucher des nahen Pubs "Cod and Lobster" zur Hilfe geeilt und hatten sofort den Notarzt alarmiert. Rettungshubschrauber waren zur Stelle, aber die Mediziner konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen – ihre Eltern, die Zeugen wurden, mussten psychologisch betreut werden.

Schon 2015 und 2012 hatte es dort Todesfälle gegeben

Bereits 2015 und 2012 waren eine 23- und eine 22-Jährige an der gleiche Stelle von Felsbrocken tödlich getroffen, zudem waren bereits dutzende Urlauber verletzt worden. Die britischen Behörden warnen immer wieder davor, sich dem gefährlich Cliff zu nähern ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)