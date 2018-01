Stammkunde würgte Prostituierte bewusstlos

Der Freier hatte vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr ein Etablissement in Frankfurt besucht, berichtet die Polizei.

Er verabredete sich mit einer 46-jährigen Prostituierten, mit der er schon Sex gehabt hatte. Laut Aussage der Frau war der Mann bereits mehrere Male Kunde bei ihr, ohne dabei je negativ aufzufallen.

Doch an diesem Tag verlor der Stammkunde anscheinend völlig die Kontrolle. Er zog die 46-Jährige an den Haaren und würgte sie so lange, bis sie bewusstlos war.

Frau lag eine Stunde im Zimmer

Die Frau kam erst eine Stunde nach der Attacke wieder zu Bewusstsein, kroch aus dem Zimmer und schrie um Hilfe. In der Zwischenzeit hatte der Täter das Bordell bereits verlassen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Mann. Er soll zwischen 35 und 50 Jahre alt sein und eine Größe von knapp 190 cm haben.

Er dürfte Deutscher sein.

Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke bekleidet. Er hatte auch einen grauen Rucksack bei sich.

Die Frau musste durch einen Notarzt erstversorgt und dann in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

