Starbucks reagiert auf Rassismus-Vorwürfe

Ein Video, das die Festnahme zweier Afroamerikaner in einer Starbucks-Filiale in Philadelphia zeigt, sorgte für einen weltweiten Aufschrei. Dem Unternehmen wurde Rassismus vorgeworfen, "heute.at" berichtete.

On 5/29, we'll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We're taking a hard look at who we are as a company. We’re ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj

Als Reaktion auf die Vorwürfe möchte die Café-Kette nun offenbar Schadensbegrenzung üben. Starbucks kündigte an, für etwa 175.000 Mitarbeiter ein Anti-Rassismus-Training anzubieten. Damit alle daran teilnehmen können, bleiben mehr als 8.000 US-Filialen am Nachmittag des 29. Mai geschlossen.

Demos gegen Rassismus

Am Wochenende protestierten Dutzende aufgebrachte Bürger vor dem Starbucks-Shop in Philadelphia gegen das rassistische und diskriminierende Vorgehen der Verantwortlichen, die entschieden hatten, zwei Männer mithilfe der Polizei aus dem Café werfen zu lassen – weil sie nichts bestellt hatten.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci