Nichts bestellt: Starbucks ließ Männer verhaften

Die beiden Männer warteten in dem Café auf einen Bekannten, ohne jedoch in der Zwischenzeit etwas zu bestellen. Mitarbeiter forderten die Männer daraufhin auf, die Filiale zu verlassen – das verweigerten sie allerdings. Immerhin würde ihr Geschäftspartner bald da sein.

Die Starbucks-Angestellten haben daraufhin die Polizei kontaktiert, die wenig später – genauso wie der Bekannte der beiden Männern – auftauchte. Die Beamten nahmen die zwei angeblichen "Unruhestifter" dennoch fest.

Geteilte Meinungen

Andere Gäste in der Filiale empfanden die Situation anders, immerhin hätten die beiden nichts getan. Sie fragten die Polizisten nach dem Grund für die Festnahme. Diese seien aber einfach mit den beiden wegmarschiert.

Die Festnahme wurde mitgefilmt, das Video landete im Netz und machte schnell die Runde. Starbucks erntete heftige Kritik. Für die Anwältin der beiden Männer – und zahlreiche andere User im Netz – steht ohne jeden Zweifel fest, dass es sich hier um Rassismus handelt. "Das Video spricht im Wesentlichen für sich selbst. Diese Jungs haben getan, was Leute jeden Tag machen, sie hatten ein Treffen und sie wurden zweifellos aufgrund ihrer Rasse ausgesondert", so die Anwältin Lauren Wimmer gegenüber "CBS News".

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci