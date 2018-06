Starkoch Anthony Bourdain ist tot

Der berühmte Fernsehkoch Anthony Bourdain starb im Alter von 61 Jahren. Laut seinem Arbeitgeber, dem US-Sender CNN, beging Bourdain Selbstmord.

"Mit allergrösster Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres Freundes und Kollegen Anthony Bourdain", schrieb der Sender in einer Mitteilung.

Bourdain arbeitete in Frankreich an seiner Kochsendung "Parts Unkown". Ein französischer Kollege fand ihn am Freitag tot in seinem Hotelzimmer.

Der französischstämmige Amerikaner erlangte ab Ende der 1990er Jahre mit Enthüllungsbüchern über das Leben als Koch und in der Gastronomie große Berühmtheit. Seit 2005 dreht er Kochsendungen. Er hinterlässt eine Tochter.

Treffen mit Barack Obama

Seine Berühmtheit führte im Herbst 2016 sogar zu einem Treffen mit Barack Obama. Der ehemalige US-Präsident ass mit Bourdain eine vietnamesische Spezialität in einem Strassenrestaurant in der Altstadt von Hanoi.

Erst vor wenigen Tagen schloss Bourdain die Dreharbeiten zur "Parts Unknown"-Episode in Hongkong ab. Das Besondere daran: Seine Freundin Asia Argento (42) führte Regie. Argento ist Schauspielerin, Model und Regisseurin und gehört zu den Frauen, die in den 90ern von Harvey Weinstein belästigt wurden.

Von Sachertorte bis zum Darmausgang: Bourdains Sendung in Österreich







Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)